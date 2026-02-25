Одного з найвпливовіших наркобаронів у світі вдалося знайти в Мексиці через коханку, - NYP

Співробіникам розвідки вдалося встановити, що жінку відвезли до Тапальпи, гірського курорту в штаті Халіско, де перебував Ель Менчо.

Офіційні особи повідомили, що найвідоміший бос мексиканського картелю був знайдений і вбитий після того, як спецслужби змогли відстежити одну з його коханок у його відокремленому курортному комплексі, повідомляє The New York Post.

Як зазначає видання, міністр оборони Мексики Рікардо Тревілла заявив, що перед недільним рейдом агенти ідентифікували чоловіка, близького до подруги боса картелю "Нове покоління Халіско" Немесіо "Ель Менчо" Осегера Сервантеса.

Додається, що Тревілла розповів журналістам, що співробіникам розвідки вдалося встановити, що жінку відвезли до Тапальпи, гірського курорту в штаті Халіско, де перебували Осегера і його люди.

В статті йдеться, що хоча дівчина згодом й залишила курорт, Ель Менчо та його люди залишилися забарикадованими в комплексі, коли мексиканські військові розгорнули свої спеціальні сили, щоб їх вивести.

Як тільки війська увійшли на територію комплексу Осегери, озброєні чоловіки відкрили вогонь по солдатах. Видання розповіло, що відбулася не лише перестрілка, а й була погоня в лісі, що розташований поблизу курорта.

Наводяться дані, що в результаті цих подій загинули четверо членів картелю. Окрім цього, троє інших отримали важкі поранення і померли під час транспортування до лікарні в Мехіко, серед них був і Осегера.

Видання зазначило, що чиновники не назвали імені дівчини та чоловіка, які допомогли їм дістатися до порога короля мексиканського підпільного світу.

В публікації розповідається, що Осегера був одружений з Росаліндою Гонсалес Валенсія до їхнього розлучення в 2018 році. Примітно, що його колишню дружину в 2025 році звільнили з в'язниці після відбуття дворічного терміну за звинуваченням у відмиванні грошей.

Видання повідомляє, що Тревілла привітав успішну операцію, в ході якої Мексика задіяла свою армію, повітряні сили та елітну національну гвардію, спеціально навчену для боротьби з картелями.

"Процес збору розвідданих є дуже складним", - зауважив він.

В статті зазначається, що вбивство Ель Менчо спровокувало картелі на насильницьке повстання в декількох штатах Мексики. Тревілла поділився, що в результаті протистоянб загинули 25 членів Національної гвардії.

Окрім цього, міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч заявив, що наркокартелі здійснили "27 підлих нападів на владу в Халіско". Він додав, що в результаті було вбито 30 членів картелю.

Трамп погрожував Мексиці

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп після операції в Венесуелі висловився з погрозами на адресу Мексики та її президента Клаудії Штейнбаум. Як заявив Трамп, Мексикою "керують картелі" і з цим "потрібно щось робити". Очільник Білого дому Трамп додав, що нібито вже пропонував Штейнбаум ліквідувати картелі, проте вона відмовилася. Він зазначив, що президентка Мексики їх боїться. Президент США навів дані, що США "втратили 300 тисяч людей" від наркотиків, які надходять з мексиканської території.

Також ми писали, що повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого США вивезли з країни в рамках спецоперації, на першому судовому засіданні в Нью-Йорку, США заперечив свою провину. Його звинувачують у "наданні правоохоронного прикриття та логістичної підтримки" наркоторговцям та сприянні перельотам під дипломатичним прикриттям для повернення прибутків від наркотиків із Мексики до Венесуели. Відомо, що наступне слухання у справі відбудеться 17 березня.

