США висловили Україні демарш через удари по нафтовому об’єкту в Новоросійську, – CNN

Держдеп передав Києву демарш через атаку на Новоросійськ, яка зачепила інтереси США в Казахстані.

Адміністрація Дональда Трампа передала офіційний дипломатичний демарш Україні після атаки на російський нафтовий об’єкт у районі Новоросійська в Чорному морі. Про це на брифінгу заявила посол України у США Ольга Стефанішина, передає CNN.

За її словами, у Державному департаменті США повідомили, що українські удари по Новоросійську наприкінці минулого року вплинули на американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан.

"Ми чули від Держдепартаменту, що нам слід утримуватися від нападів на американські інтереси", – сказала Стефанішина на брифінгу, уточнивши, що йдеться саме про економічні інтереси США, а не про заборону атак на російську військову чи енергетичну інфраструктуру загалом.

"Ми взяли це до уваги", – додала вона.

Удар по Новоросійську і наслідки для Казахстану

Наприкінці листопада українські безпілотники атакували порт Новоросійськ. Унаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру, зокрема ключовий трубопровід, що транспортує казахстанську нафту до Чорного моря.

Основним акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму є Chevron. Після атаки експорт казахстанської нафти суттєво скоротився, що й зачепило американські економічні інтереси.

Посол зазначила, що у зверненні Держдепартаменту підкреслювалося: наразі США мають значні економічні інтереси в Казахстані, але не в Україні.

"Мені дуже шкода, що за 35 років незалежності України ми не досягли ситуації, коли могли б зробити те саме", – сказала вона.

На тлі затяжної війни

Демарш стався на тлі четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Мирні переговори за посередництва США поки не дали прориву, а бойові дії тривають.

Стефанішина водночас розкритикувала недостатній, на її думку, рівень тиску на Москву на початку війни. "Ми робили достатньо для виживання України, але недостатньо для того, щоб Росія не еволюціонувала", – заявила вона.

Посол закликала Конгрес США ухвалити закон про посилення санкцій проти РФ, наголосивши, що затримка з його прийняттям сприймається в Москві як перемога.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, що хотів би, аби Трамп "залишився на нашому боці". На запитання, чи чинить Вашингтон достатній тиск на Володимира Путіна, він відповів: "Ні".

Удар по терміналу КТК в Новоросійську - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у листопаді стало відомо про атаку на термінал КТК в порту Новоросійська. Після атаки Казахстан засудив Україну. Астана вимагала припинити удари по нібито "цивільному об'єкту, чия діяльність захищена нормами міжнародного права".

У МЗС України відповіли на цей протест наголосивши, що дії України спрямовані не проти Казахстану, а на відсіч повномасштабної російської агресії.

