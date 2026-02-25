Щоб нищити флот США, Іран намагається купити надзвукові протикорабельні ракети у Китаю

Угода щодо ракет CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена.

Іран на тлі розгортанням Сполученими Штатами військово-морських сили поблизу його узбережжя веде перемовини щодо укладення угоди з Китаєм по закупівлі протикорабельних крилатих ракет. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на шість джерел, обізнаних з переговорами.

За інформацією джерел, угода щодо ракет CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена.

Надзвукові ракети мають дальність польоту близько 290 кілометрів і призначені для обходу корабельних засобів оборони, летячи низько та швидко. Їхнє розгортання значно посилить ударні можливості Ірану та становитиме загрозу для військово-морських сил США в регіоні, заявили два експерти зі зброї.

Зазначається, що переговори з Китаєм щодо купівлі систем ракетної зброї, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко прискорилися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні.

"Якщо Іран матиме надзвукову здатність атакувати кораблі в цьому районі, це повністю змінить правила гри. Ці ракети дуже важко перехопити", – сказав Денні Цітринович, колишній офіцер ізраїльської розвідки, а нині старший дослідник з питань Ірану в аналітичному центрі Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю.

Агентство Reuters не змогло визначити, скільки ракет було враховано в потенційній угоді, за скільки Іран погодився заплатити, або чи підтримає Китай угоду зараз, враховуючи загострення напруженості в регіоні.

"Іран має військові та безпекові угоди зі своїми союзниками, і зараз саме час скористатися цими угодами", – сказав представник іранського міністерства закордонних справ.

Водночас, Міністерство закордонних справ Китаю зауважило, що йому невідомо про переговори щодо потенційного продажу ракет. Там також не відповіли на запит про коментар з цього приводу.

Білий дім також не став коментувати переговори між Іраном та Китаєм щодо ракетної. Чиновник Білого дому, маючи на увазі нинішнє протистояння з Іраном заявив, що президент США Дональд Трамп чітко заявив, що "або ми укладемо угоду, або нам доведеться зробити щось дуже жорстке, як минулого разу".

Ситуація навколо Ірана загострюється - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном. Про це свідчать дані про відстеження польотів та супутникові знімки.

Зараз присутність американських збройних сил у регіоні є однією з найбільших за останні два десятиліття, з часів війни в Іраку 2003 року. Вашингтон почав нарощувати сили після того, як Трамп пригрозив вдарити по Ірану в разі провалу переговорів щодо ядерної програми Ірану.

