Команда Білла Гейтса створює 'штучне сонце': це може змінити весь світ

Якщо запуск, запланований на 2029 рік, пройде успішно, світ зміниться назавжди.

Мільярдер Білл Гейтс і його команда будують у Теннессі "штучне сонце", температура в якому досягає 100 мільйонів градусів Цельсія. Це гарячіше, ніж ядро нашого справжнього Сонця, і все це відбувається на місці колишньої вугільної електростанції в США.

Проект, який підтримує мільярдер, спрямований на освоєння термоядерного синтезу – тієї самої реакції, завдяки якій зірки сяють у нічному небі, пише Supercar Blondie. Якщо затія вдасться, це може стати одним із найбільших проривів в енергетиці за все наше життя.

Білл Гейтс будує штучне сонце в Теннессі

Компанія, що стоїть за цим божевільним технологічним проектом, називається Type One Energy. Вона планує побудувати прототип термоядерного реактора під назвою Infinity One в Клекстоні, штат Теннессі, на місці старої електростанції Bull Run, що працювала на викопному паливі.

Замість спалювання вугілля ця машина буде розігрівати плазму до 100 мільйонів градусів Цельсія. Infinity One відноситься до типу стеллараторів – свого роду "гіперкарів" у світі термоядерного синтезу. У той час як більшість подібних проектів використовують токамаки (реактори у формі пончика), стелларатори застосовують неймовірно складні закручені магнітні котушки для утримання розпеченої плазми. Подібний тип "штучного сонця" складніший у побудові, але в теорії він може бути більш стабільним і ефективним у довгостроковій перспективі.

Гонка почалася - 100 мільйонів градусів Цельсія

Компанія Type One Energy, підтримувана Гейтсом, подала первинну заявку на ліцензування в січні 2026 року, офіційно запустивши процес підготовки реактора до роботи. Плани амбітні: Infinity One повинен бути введений в експлуатацію до 2029 року. У майбутньому планується будівництво ще більш потужної станції на 350 МВт - Infinity Two.

Звичайно, термоядерна енергія вважається "перспективною технологією майбутнього" вже десятиліття, що викликає певний скептицизм. Але, спираючись на досвід таких проектів, як німецький Wendelstein 7-X, команда Білла Гейтса вірить, що цього разу все вийде. Якщо їм це вдасться, Теннессі стане не просто домом для штучного сонця, а й батьківщиною глобальної революції чистої енергії.

