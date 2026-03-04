Вартість газу в Україні зросла майже на чверть: що відбувається на ринку

Зростання цін на природний газ частково зумовлено війною на Близькому Сході.

За останні дні ціни на природний газ в Україні зросли на 20% і у вівторок, 3 березня, досягли 27 800 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ), повідомляє консалтингова компанія EXPRO Consulting.

Ціни на внутрішньому ринку сягнули максимального рівня за останні пів року. У валютному еквіваленті це становить 536 доларів за тисячу кубометрів (без ПДВ) або 43,2 євро за МВт·год.

Водночас зростання цін на природний газ в Україні відбувається значно повільніше, ніж у Європі, де у вівторок ціни сягнули 65,5 євро за МВт·год – максимуму за три роки з січня 2023 року.

Фахівці зазначають, що ціни на природний газ в Україні зростають під непрямим впливом війни на Близькому Сході. Нагадаємо, що у суботу, 28 лютого, США та Ізраїль почали спільну військову операцію проти Ірану, який у відповідь атакував об’єкти в регіоні.

Після початку бойових дій світові поставки зрідженого природного газу (LNG) були порушені. Катар, другий за обсягом експортер LNG у світі, призупинив виробництво та експорт газу. ОАЕ також тимчасово припинили експорт LNG через атаки Ірану на танкери в Ормузькій протоці.

На тлі скорочення постачань LNG на світовому ринку ціни на європейських газових хабах різко підскочили, що у свою чергу позначилося на цінах на газ в Україні.

EXPRO Consulting повідомляє, що на початку місяця на внутрішньому ринку зберігається попит на природний газ, зокрема з боку трейдерів, які не придбали ресурс на березень у лютому.

Водночас обсяги пропозиції скоротилися, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже реалізували свій газ на березень.

Одними з небагатьох продавців залишаються "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння", які реалізують газ через "Українську енергетичну біржу". Так, у вівторок "Укрнафтобуріння" продала ресурс березня на біржі за ціною 27 840 грн за тисячу кубометрів з ПДВ.

Нещодавно енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні наразі достатньо газу в підземних сховищах, щоб забезпечити проходження поточного опалювального сезону. Фахівець зазначав, що різке зростання цін на газ у Європі не позначиться на вартості "блакитного палива" для українських побутових споживачів.

Нагадаємо також, що раніше українські постачальники газу оголосили ціни на перший місяць весни. Повідомлялося, що для частини споживачів "блакитне паливо" суттєво подешевшає.

