У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,86 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 4 березня, подорожчав на 25 копійок і становить 43,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 50,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 49,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подорожчав до 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на рівні 51,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 4 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,45 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 22 копійки і становить 43,74 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 50,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,20 гривні за євро.

