Долар почне тиждень з нового рекорду: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 19 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара (попередній рекорд було встановлено 16 січня – 43,39 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,35/43,38 грн/дол., а євро - 50,36/50,39 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 16 січня подорожчав на 19 копійок і становив 43,75 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,15 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 10 копійок і складав 50,90 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,25 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 17 копійок і становив 43,75 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і становить 50,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

