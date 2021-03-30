Національний банк України на середу, 31 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,88 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,72 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 25 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс
Нацбанк на 31 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2788,52 (30 березня - 2796,94)
100 EUR – 3272,33 (30 березня - 3296,61)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,84/27,86 грн/дол., до євро - на рівні 32,70/32,72 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вівторок, 30 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
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