Курс гривні до євро зміцнився до 33,14 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 12 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,16 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 11 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США-28,16 (10 листопада-28,11)

100 EUR – 33,14 (10 листопада-33,39)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,17/28,19 грн/дол., до євро - на рівні 33,16/33,18 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 11 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,12 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій