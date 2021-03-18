Курс долара знизився до 27,68 гривні, а курс євро - до 32,98 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 19 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,68 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,98 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2768,28 (18 березня – 2769,78)

100 EUR – 3297,85 (18 березня – 3298,53)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,68/27,69 гривні/долар, до євро – на рівні 33,01/33,03 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 18 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,70 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій