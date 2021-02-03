Курс євро знизився до 33,79 гривні, а курс долара залишився на колишньому рівні - 28,06 гривні.

Національний банк України на сьогодні, 3 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Читайте такожВсе стабільно: експерти спрогнозували курс гривні на наступні місяці

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлено на рівні 33,79 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 3 лютого, залишився на рівні показника попереднього дня – 28,15 гривні/долар.

Як передає кореспондент УНІАН, стосовно євро українська валюта зміцнилася на 15 копійок – до 33,95 гривні/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,95 гривні за долар, євро – 33,50 гривні за євро.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 3 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2805,89 (2 лютого – 2806,03)

100 EUR – 3379,13 (2 лютого – 3390,39)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України вчора, 2 лютого, до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,04/28,06 гривні/долар, до євро – на рівні 33,76/33,78 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вічора, 2 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій