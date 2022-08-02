Співвідношення офіційного курсу і курсу готівкового ринку буде плюс мінус 10%, вважає експерт Олег Пендзин.

Готівковий курс гривні до долара невдовзі стабілізується на позначці дуже близькій до офіційного курсу – 36,57 гривні за долар.

Про це сказав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

"Те, що зараз відбувається, мені нагадує спекулятивний елемент. Те, що вартість долара у деяких обмінниках сягала 42,50 грн, це хтось дуже добре нагрів ринок, щоб заробити", - сказав він.

Пендзин вважає, що невдовзі курс готівкового ринку майже зрівняється з офіційно встановленим НБУ курсом 36,57 грн за долар.

"В реальній дійсності, я думаю, співвідношення офіційного курсу і курсу готівкового ринку буде плюс мінус 10%. Ми дуже швидко побачимо цю цифру і на цьому рівні вона стабілізується",- пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

31 липня курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва досяг 41,50 грн/дол., євро – 42,00 грн.

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