Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро – 43,10 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 21 березня, знизився на 10 копійок і становить 39,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,70 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 15 копійок і складає 39,22 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 18 копійок і становить 43,10 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар 21 березня подешевшав на 24 копійки – до 39,11 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,95 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 15 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,63 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 21 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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