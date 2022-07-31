В умовах війни в Україні на валютному ринку необхідна дисципліна, а також дотримання норм законодавства та регуляторних актів. Це й стало основною причиною, чому НБУ ухвалив рішення щодо заборони обмінним пунктам виставляти дані про курс на вулиці.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.
"Нацбанк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", – зазначив він.
Данилишин назвав цей крок виправданим в умовах сьогодення. Разом з тим, голова Ради НБУ наголосив, що "жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".
Він зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.
"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", – написав він.
Зазначимо, станом на 31 липня 2022 курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 15 копійок - до 41,50 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня залишилася на рівні попереднього показника - 42,00 грн/євро.
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