Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок: скільки коштуватиме долар

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 23 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилась і залишилась на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також не змінилася: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня залишилась без змін.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,98/51,00 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 20 лютого подешевшав на 5 копійок і становив 43,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 21 копійку і складав 51,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і становить 51,35 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

