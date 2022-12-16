Не потрібно давати Росії неправильних сигналів, що нібито хтось готовий послаблювати тиск.

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії за війну проти України не останній, бо тиск потрібно підвищувати.

Як зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, Європейський Союз затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії за війну.

"Але, очевидно, не останні (санкції - УНІАН), бо очевидно, що тиск потрібно підвищувати", - наголосив президент.

Він подякував всім тим лідерам і країнам, які боролися за "міцніший пакет".

"Але будемо працювати з Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, з громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни і не давала Росії неправильних сигналів - сигналів, що нібито хтось готовий послаблювати тиск", - наголосив президент України.

При цьому він подякував всім, хто зберігає принциповість, всім, хто працює заради перемоги.

"Слава всім нашим воїнам, які героїчно відбивають всі намагання російських найманців закріпитися в Бахмуті - 17 окрема танкова бригада, 46 окрема аеромобільна бригада", - наголосив він.

Президент закликав міжнародних партнерів знайти можливість надати Україні надійний щит ППО, бо "це порятунок життів людей".

Війна в Україні: санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з воєнною агресією РФ в Україні.

Санкції застосовані до представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

До санкційного пакета увійшли 5 російських політичних партій, які представлені у Держдумі РФ.

Крім того, ЄС застосував санкції до суддів конституційного суду РФ, а також осіб, які причетні до російської пропаганди. "Йдеться як і про окремих представників, так і про телеканали. Це "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" та російський Перший канал", - зауважив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

У санкційному списку - російський бізнесмен Юрій Ковальчук з родиною. Його називають "особистим банкіром" президента РФ.

Щодо цивільної продукції, яка може бути використана для військових потреб, то заборонено експорт цивільних безпілотних апаратів, ноутбуків, верстатів, навігації, GPS, радіо - всього понад 20 груп товарів.

169 компаніям заборонено будь-що продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК.

Також заборонено експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та частинами до них.

Санкції передбачають відключення від SWIFT ще трьох банків - "Московський кредитний банк", "Далекосхідний банк" та "Банк регіонального розвитку".

Запроваджена заборона на інвестиції в гірничовидобувний сектор РФ - це метали та мінерали, зокрема титан, нікель. Обсяг таких інвестицій на сьогодні становив близько 3 млрд євро.

ЄС поширив заборону на участь громадян ЄС в наглядових радах російських компаній в усіх державних компаніях.

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