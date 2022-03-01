Усього держава отримає 8,14 млрд грн завдяки продажу облігацій / фото ua.depositphotos.com
Міністерство фінансів у вівторок, 1 березня, провело перший аукціон з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики, залучивши 8,12 млрд грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.
Зазначається, що Мінфін задовольнив усі 10 заявок з відсотковою ставкою 11% річних. Дата погашення – березень 2023 року.
Також відбулося дорозміщення державних облігацій терміном на два місяці, від продажу яких бюджет отримав додаткові 20,7 млн грн під 10% річних.
Усього держава отримає 8,14 млрд грн завдяки продажу облігацій.