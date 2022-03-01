Також відбулося дорозміщення державних облігацій терміном на два місяці.

Міністерство фінансів у вівторок, 1 березня, провело перший аукціон з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики, залучивши 8,12 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін задовольнив усі 10 заявок з відсотковою ставкою 11% річних. Дата погашення – березень 2023 року.

Також відбулося дорозміщення державних облігацій терміном на два місяці, від продажу яких бюджет отримав додаткові 20,7 млн грн під 10% річних.

Усього держава отримає 8,14 млрд грн завдяки продажу облігацій.

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