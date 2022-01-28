Обвал російського фондового ринку, який стався на тлі загрози військового вторгнення російських військ в Україну, оцінюється у 200 мільярдів російських рублів.
Про це, як повідомляє РБК, йдеться в огляді російського банківського сектора ЦБ РФ.
Банк Росії оцінив збиток кредитних організацій від переоцінки облігацій в їх портфелях - боргові папери дешевшали, а їх прибутковість підскочила через збільшену волатильність.
За даними МосБіржі 24 січня ставки за деякими короткими випусками російських суверенних паперів досягали 10%, а до 26 січня індекс держоблігацій RGBI впав до нового локального мінімуму — 127,31 п.п. всього з початку року індикатор втратив 6%.
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Негативна переоцінка за кілька днів січня вже втричі перевищила результати за весь 2021 рік — тоді вона склала мінус 65 млрд руб.
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
- 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки повинні бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.
- 28 січня 2022 року акції російського "Газпрому" продовжили зниження.