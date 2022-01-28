На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.

Обвал російського фондового ринку, який стався на тлі загрози військового вторгнення російських військ в Україну, оцінюється у 200 мільярдів російських рублів.

Про це, як повідомляє РБК, йдеться в огляді російського банківського сектора ЦБ РФ.

Банк Росії оцінив збиток кредитних організацій від переоцінки облігацій в їх портфелях - боргові папери дешевшали, а їх прибутковість підскочила через збільшену волатильність.

За даними МосБіржі 24 січня ставки за деякими короткими випусками російських суверенних паперів досягали 10%, а до 26 січня індекс держоблігацій RGBI впав до нового локального мінімуму — 127,31 п.п. всього з початку року індикатор втратив 6%.

Читайте такожДно все ближче: акції "Газпрому" продовжують падати

Негативна переоцінка за кілька днів січня вже втричі перевищила результати за весь 2021 рік — тоді вона склала мінус 65 млрд руб.

Обвал російського фондового ринку: