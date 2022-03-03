Рівень світової інфляції внаслідок початку бойових дій може збільшитися на 2 процентних пункти у 2023 році, з'ясували дослідники.

Обсяг світової економіки до 2023 року може скоротитися на 1%, що дорівнює 1 трлн доларів, через початок війни Росії проти України.

Про це йдеться у дослідження британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень.

"Росія та Україна є значними постачальниками сировини, враховуючи титан, паладій, пшеницю та кукурудзу. Тому ми передбачаємо, що посиляться проблеми з ланцюгами постачань для секторів, які використовують цю сировину, серед яких автомобільна та авіабудівна промисловість і виробництво телефонів", - йдеться у дослідженні.

При цьому експерти зазначають, що рівень світової інфляції внаслідок початку війни Росії проти України збільшиться на 2 процентних пункти у 2023 році.

Нагадаємо, Росія 24 лютого вдерлася в Україну, війська агресора почали бомбити військові об'єкти, а потім атакували мирні населені пункти. Українську територію також бомбили з білоруської території.

Низка країн світу вирішили покарати владу РФ за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

Європейський Союз, зокрема, з 12 березня відключає від SWIFT сім російських банків. Від SWIFT відключать такі банки: "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Открытие", "ВЭБ.РФ" та "Новикомбанк".

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