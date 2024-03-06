Частково витрати були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Станом на 1 березня 2024 року міжнародні резерви України становили 37,052 млрд дол. США. У лютому вони знизилися на 3,8%, або 1,473 млрд дол. Це зумовлено валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, повідомили у Нацбанку з посиланням на попередні дані.

Так, у лютому чистий продаж валюти НБУ становив майже 1,509 млрд дол. США, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем. Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 1,129,5 млрд дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379, млн дол.

Зазначається, що частково витрати були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло понад 1,336 млрд дол. США. З цієї суми:

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523,6 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

514,4 млн дол. США – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

295,0 млн дол. США – грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;

3,2 млн дол. США – кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.

Міжнародні резерви України

Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили 38,525 млрд доларів США. У січні вони знизилися на 4,9%, або 1,983 млрд доларів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив, що Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.

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