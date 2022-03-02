24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца закликав міжнародних інвесторів ставитися до активів РФ, як до активів Північної Кореї або Венесуели.
Про це він заявив в ефірі каналу Bloomberg, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
"Для вас (міжнародних інвесторів - УНІАН) активи РФ мають бути такими ж, як і активи Північної Кореї або Венесуели. Знижуйте їх кредитний рейтинг, поводьтеся з ними, як з самими токсичними, які тільки можуть бути. Ці активи такими зараз і є", - зазначив Буца.
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