Міжнародних інвесторів просять ставитися до активів РФ, як до активів Північної Кореї або Венесуели.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца закликав міжнародних інвесторів ставитися до активів РФ, як до активів Північної Кореї або Венесуели.

Про це він заявив в ефірі каналу Bloomberg, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"Для вас (міжнародних інвесторів - УНІАН) активи РФ мають бути такими ж, як і активи Північної Кореї або Венесуели. Знижуйте їх кредитний рейтинг, поводьтеся з ними, як з самими токсичними, які тільки можуть бути. Ці активи такими зараз і є", - зазначив Буца.

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