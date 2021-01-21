У Нацбанку очікують інфляцію близько 5% у 2022-2023 роках.

Національний банк України очікує прискорення інфляції в першому півріччі 2021 року з поверненням в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. в першому півріччі 2022 року.

Про це повідомляється в матеріалах регулятора.

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"Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції в 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%. Прискорення інфляції в першому півріччі визначатиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв і гіршим, ніж минулорічний, урожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема, на оплату праці. Темпи зростання адміністративно регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії", - сказано в повідомленні.

У НБУ відзначили, що в 2020 році інфляція прискорилася до 5% і досягла центральної точки цільового діапазону, при цьому протягом минулого року інфляція в основному перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

"Падіння світових цін на енергоносії, а також зниження попиту на першочергові товари та послуги стримували зростання цін під час пандемії. Разом з тим в кінці року інфляція очікувано прискорилася. Це обумовлено динамічним відновленням світової економіки, подальшим збільшенням внутрішнього споживчого попиту, а також подорожчанням енергоносіїв і окремих продуктів харчування. В результаті, в грудні інфляція повернулася в цільовий діапазон", - повідомляється в матеріалах.

У НБУ очікують, що надалі вплив проінфляційних факторів слабшатиме, що розгорне інфляційну динаміку. Завдяки нарощуванню пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція, а в кінці року вичерпається ефект низької бази порівняння для окремих товарів.

Відзначається, що монетарна політика Нацбанку також буде спрямована на ослаблення фундаментального тиску на ціни з боку стійкого споживчого попиту і на поліпшення інфляційних очікувань. Як наслідок, очікується, що показник базової інфляції на кінець 2021 року складе 5,9%, а загальна інфляція знову повернеться в цільовий діапазон в першій половині наступного року. У 2022-2023 роках інфляція буде перебувати близько середньострокової мети в 5%.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - склала 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

16 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується зростання економіки на 4,6%, а також помірна інфляція.

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Автор: Катерина Жирій