Зазначається, що банкіри пильно стежать за розвитком цієї скандальної історії, яка може буквально «зірвати» курс гривні, адже золотовалютні резерви України досить мізерні, а втрати їй загрожують досить серйозні.

Націоналізація компанії "Мотор Січ" може призвести до обвалу курсу гривні, оскільки Україні доведеться платити компенсацію китайським акціонерам компанії в розмірі $ 3,6 млрд з мізерних золотовалютних резервів Нацбанку.

Про це Страна наголосили банкіри та економічні аналітики, які розповіли про причини підвищення курсу долара і оцінили ризики подальшого знецінення гривні.

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"КНР заявила про подачу проти України позову на $ 3,6 млрд в міжнародний арбітраж, і можливий програш справи може вилитися у величезні виплати з нашого боку. Швидше за все, із золотовалютних резервів Нацбанку, в цьому бачать великі ризики для нашої країни, нашого валютного ринку і гривні», — пишуть журналісти, які опитали аналітиків і фінансистів.

Банкіри пильно стежать за розвитком цієї скандальної історії, яка може буквально «зірвати» курс гривні, адже золотовалютні резерви України досить мізерні, а втрати їй загрожують досить серйозні: крім позову китайських бізнесменів в міжнародний арбітраж на $ 3,6 млрд Україна може зіткнутися зі скороченням експорту — КНР може вжити відповідних заходів у вигляді формальних або неформальних обмежень на поставки українських товарів. Як відомо, Піднебесна для України експортний ринок №1, забезпечує найбільший приплив валюти понад $ 7 млрд.

"В результаті цих подій Україна може втратити ні багато, ні мало $ 11 млрд. Щоб було простіше усвідомити масштаб майбутньої катастрофи, проведу зрозуміле порівняння: чисті золотовалютні резерви Нацбанку України за вирахуванням боргу перед МВФ становлять $ 18,1 млрд ... Думаю, масштаб катастрофи очевидний», — обмалювати перспективи економічний експерт, голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Перспектива стягнення з України величезних штрафних санкцій через міжнародний арбітраж фінансистами розцінюється як один з досить серйозних ризиків для курсової стабільності в Україні. Експерти продовжують стежити за цією суперечкою, долар дорожчає, а банкіри обговорюють націоналізацію «Мотор Січі» і ризик величезних виплат китайцям», — розповіли журналісти «Страны», поспілкувавшись з фінансистами про можливі наслідки націоналізації компанії.

Ситуація погіршується тим, що в лютому поточного року місія МВФ покинула Україну, залишивши країну без перспективи подальшого кредитування: «потрібен більший прогрес», — сказав тоді постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман, відзначивши провали уряду в боротьбі з корупцією і реформуванні судової системи, через які західне фінансування не приносить користі українській економіці.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив про націоналізацію "Мотор Січ", для чого буде розроблений спеціальний закон, а Україна виплатить компенсації акціонерам. Глава президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що законопроект про націоналізацію готується, і також анонсував, що Україні доведеться компенсувати інвесторам їх втрати.

У свою чергу, експерти назвали націоналізацію "Мотор Січ" спусковим механізмом для небезпечних політичних та економічних процесів в Україні — тотальний переділ власності та розграбування націоналізованих підприємств корумпованою політичною та бюрократичною елітою.

"Націоналізація "Мотор Січ" - це небезпечна річ. І справа не в економічній ситуації. Річ у тому, що цей процес не можна зупинити. Адже тоді влада може піти і далі", — сказав Віктор Небоженко, директор соціологічної служби «Український барометр».

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій зазначив: "Проблема націоналізації активів полягає в тому, чи зможе достатньо корумпований державний апарат України управляти багатомільярдними активами націоналізованих об'єктів".

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Автор: УНІАН