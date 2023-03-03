Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 38,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився - 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,32 грн.

Курс під час війни

Майже через три місяці після російського вторгнення в Україну, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Обмеження були скасовані з 21 травня 2022 року, а вже 21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

31 травня 2022 року Національний банк заявив про те, що відпустить курс гривні у вільне плавання, коли буде працююча економіка, налагоджений український експорт та чітке розуміння щодо війни.

3 березня 2023 року фінансовий експерт Сергій Фурса заявив про те, що хоча в Україні різко подешевшав готівковий долар, а американська валюта за два місяці поточного року подешевшала майже на дві гривні, не варто чекати на падіння цін на продукти.

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