Мета оновленої стратегії-посилити стійкість фінансової системи.

Національний банк України оновив стратегію щодо зменшення ризиків у фінансовому секторі у зв'язку з тим, що НБУ отримав нові повноваження з регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами.

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"Національний банк затвердив нову стратегію щодо зменшення ризиків у фінансовому секторі у зв'язку з тим, що завдяки закону про "Спліт" НБУ отримав нові повноваження з регулювання і нагляду за небанківськими фінансовими установами", - сказано в повідомленні.

На думку НБУ, небанківський фінансовий сектор зараз не генерує системних ризиків через свої невеликі розміри, низьку взаємопов'язаність учасників між собою і з банками, а також через особливості бізнес-моделей. Однак Національний банк надалі буде моніторити розвиток сектора і при необхідності застосовувати необхідні інструменти, щоб убезпечити фінансову систему від накопичення системних ризиків та їх реалізації. Ці інструменти часто подібні до тих, які застосовуються в банківському сегменті.

"Реалізація Національним банком оновленої стратегії щодо зменшення ризиків у фінансовому секторі сприятиме стабільності фінансової системи, а, отже, і сталому економічному зростанню", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН

Національний банк у 2018 році затвердив стратегію щодо організації системи управління ризиками в українських банках, зобов'язавши фінустанови проводити оцінку ризиків, стрес-тестування та використовувати інформаційну систему з управління ризиками.

Верховна Рада України у 2019 році прийняла закон про "спліт". Згідно із законом, з 1 липня цього року нагляд і регуляція ринку близько 1900 небанківських фінустанов, серед яких страхові, лізингові та факторингові компанії, кредитні спілки, бюро Кредитних Історій, ломбарди та інші фінансові компанії перейшли до НБУ.

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Автор: Богдан Слуцький