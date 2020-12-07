Якщо ж рахувати виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали майже третину обігу.

За тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів становлять лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.

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Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на дані сервісу автоматизації ресторанів Poster.

"До цього через карантин вихідного дня кафе та ресторани втратили в середньому 11% від тижневого обігу. Якщо ж рахувати обіги виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали до 27%", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні.

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Автор: УНІАН