За тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів становлять лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.
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Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на дані сервісу автоматизації ресторанів Poster.
"До цього через карантин вихідного дня кафе та ресторани втратили в середньому 11% від тижневого обігу. Якщо ж рахувати обіги виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали до 27%", - йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
- За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
- Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.
- У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні.
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