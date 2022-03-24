Відповідна постанова НБУ набирає чинності з 24 березня.

Кредитним спілкам дозволено не враховувати кількість днів прострочення виплат за договорами кредиту, що відбуватиметься в період з 28 лютого і протягом 60 календарних днів після припинення або скасування дії воєнний стан.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

На прохання кредитних спілок та їх асоціацій "заморожування" кількості днів прострочення буде вважатися саме з 28 лютого 2022 року. Така необхідність обґрунтована особливостями програмного забезпечення кредитних спілок.

Дані нововведення передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 61, яка набирає чинності з 24 березня.

Війна проти України: