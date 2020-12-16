Новорічні свята в Україні: як працюватимуть банки та пошта / ua.depositphotos.com
На Новий рік і Різдво українці отримають додаткові дні відпочинку: з 1 по 3 січня, з 7 по 10 січня включно.
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Про це повідомляє Страна.uа.
Крім цього оприлюднено розклад роботи банків, пошти та "Нової пошти" на новорічні свята.
Як працюватимуть банки на Новий Рік 2021
- 31 грудня - скорочений день, фінансові операції бажано здійснити до 14: 00.
- 1-3 січня - вихідні.
- 4-6 січня - повний робочий день.
- 6 січня - робочий день скорочено на годину.
- 7-8 січня - вихідні.
Як працюватимуть Пошта і Нова пошта
- 31 грудня - "Нова пошта" працюватиме до 18:00.
- 1 січня - вихідний у "Нової пошти" та Укрпошти.
- 2-5 січня - всі поштові відділення працюють у звичайному режимі.
- 6 січня - скорочений робочий день.
- 7 січня - вихідний.
- 8 січня - вихідний у "Нової Пошти".
Свята в грудні 2020 року
- Підсумковий місяць 2020 року подарує українцям додатковий вихідний. Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду традиційно святкують 25 грудня.
- Поточного року католицьке Різдво припадає на п'ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки за нею йдуть звичні вихідні, то українців чекають три вихідних поспіль-25, 26 і 27 грудня.
- Загалом в грудні цього року буде 4 суботи та 4 неділі. З урахуванням додаткового вихідного, в перший місяць зими в українців буде 22 робочих і 9 офіційних вихідних і святкових днів.
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