Українці отримають додаткові дні відпочинку: з 1 по 3 січня, з 7 по 10 січня включно.

На Новий рік і Різдво українці отримають додаткові дні відпочинку: з 1 по 3 січня, з 7 по 10 січня включно.

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Про це повідомляє Страна.uа.

Крім цього оприлюднено розклад роботи банків, пошти та "Нової пошти" на новорічні свята.

Як працюватимуть банки на Новий Рік 2021

31 грудня - скорочений день, фінансові операції бажано здійснити до 14: 00.

1-3 січня - вихідні.

4-6 січня - повний робочий день.

6 січня - робочий день скорочено на годину.

7-8 січня - вихідні.

Як працюватимуть Пошта і Нова пошта

31 грудня - "Нова пошта" працюватиме до 18:00.

1 січня - вихідний у "Нової пошти" та Укрпошти.

2-5 січня - всі поштові відділення працюють у звичайному режимі.

6 січня - скорочений робочий день.

7 січня - вихідний.

8 січня - вихідний у "Нової Пошти".

Свята в грудні 2020 року

Підсумковий місяць 2020 року подарує українцям додатковий вихідний. Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду традиційно святкують 25 грудня.

Поточного року католицьке Різдво припадає на п'ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки за нею йдуть звичні вихідні, то українців чекають три вихідних поспіль-25, 26 і 27 грудня.

Загалом в грудні цього року буде 4 суботи та 4 неділі. З урахуванням додаткового вихідного, в перший місяць зими в українців буде 22 робочих і 9 офіційних вихідних і святкових днів.

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Автор: УНІАН