За минулий тиждень було госпіталізовано найбільшу кількість хворих на COVID-19 – 33 551.

Нацслужба здоров'я збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Як повідомляється на сайті президента, про це йшлося під час селекторної наради, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня у країні була зафіксована найбільша кількість нових хворих на COVID-19 за добу цієї осені – 23 тис. 785, а загалом на сьогодні – 339,5 тис. активних хворих та 45 тис. 674 заповнених ліжка.

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Крім того, за минулий тиждень було госпіталізовано найбільшу кількість хворих на COVID-19 осіб – 33 тис. 551.

"Водночас за тиждень кількість зроблених щеплень перевищила півтора мільйони. Це рекордний показник. Понад мільйон осіб отримали першу дозу вакцини та майже 500 тисяч були щеплені другою дозою", – наголосив він.

Глава уряду нагадав, що минулого тижня Державна комісія ТЕБ і НС запровадила "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Також з 26 жовтня "червона" зона діятиме у Рівненській та Миколаївській областях.

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб Україна на 11-му місці.

За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тис. населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.

Глава МОЗ зазначив, що у зв'язку із зростанням захворюваності COVID-19 спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях.

Ляшко повідомив, що НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, оскільки відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.

На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у медзакладах для надання допомоги госпіталізованим хворим на коронавірусну хворобу.

Зеленський доручив урядовцям активніше комунікувати з населенням щодо реальної об’єктивної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби й тих заходів, яких мають вжити держава та громадяни для боротьби з нею та мінімізації негативних наслідків.

Як писав УНІАН, в Україні за минулу добу було виявлено 14 634 випадків коронавірусу. Госпіталізовано 3912 осіб, померли – 330, одужали – 4598 осіб.

За весь час пандемії в Україні-19 захворіли 2 млн 784 тис. 039 осіб; одужали - 2 млн 380 тис. 374 осіб; померли – 64 тис. 202.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи