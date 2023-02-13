Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 40,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 1 копійку і становить 42,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро - 42,10 грн за євро.

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Курс під час війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол. Також були введені обмеження щодо купівлі валюти населенням.

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

А вже 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Що буде з доларом найближчим часом-прогнози

У проекті держбюджету на 2023 рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці року чиновники прогнозували його на рівні 50 грн/дол.

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що існує серйозна загроза для курсу гривні до долара в 2023 році.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень. Козирєв також спрогнозував, що Україні не вдасться повністю уникнути девальвації у 2023 році.

Інвестиційний банкір і економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн / дол.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

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