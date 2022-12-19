Голова Національного банку назвав пріоритети у роботі НБУ у 2023 році.

Пріоритетами у роботі Національного банку України у 2023 році стануть забезпечення безперервності роботи банківської системи країни з огляду на можливий блекаут через обстріли російських окупантів, нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом та покриття бюджетного дефіциту без допомоги додаткової емісії.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час презентації на тему "Як українська економіка пережила 2022-й рік".

За його словами, попереду нас чекає "один із самих драматичних років в українській економіці" та "одна із самих, якщо не сама важка, зима, яку ми тільки могли собі уявити".

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"Якою заходить банківська система у 2023 рік? Вона заходить іншою. Вона змогла 2022 рік вистояти за рахунок того, що була проведена досить масштабна і ефективна реформа корпоративного управління, зміцнення фінансової стійкості, вдосконалення бізнес-моделей. 2022 рік показав, що банківська система функціонує навіть за самих критичних обставин. 2023 рік повинен нам дати можливість оцінити, яка потреба в докапіталізації виникає, яка є якість активів, і сконцентрувати свою роботу на безперервності. Ми розуміємо, що новий абсолютно виклик, якого не було на початку війни, це блекаут", - сказав він.

Також Пишний наголосив на тому, що націлений на успішне завершення перемовин з Міжнародним валютним фондом по затвердженню моніторингової програми, яка дозволить відкрити нову програму співробітництва України з МВФ.

Крім цього він додав, що НБУ буде потужним партнером для Міністерства фінансів по залученню "виключно неемісійних джерел фінансування" для покриття бюджетного дефіциту.

"Ми розуміємо, що виклики 2022 року багато в чому пов'язані з рекордною емісією, майже 400 млрд грн. Ситуація створена в тому числі у зв'язку з достатньо неритмічним надходженням міжнародної допомоги, розмір якої на кінець року може сягнути майже 31 млрд доларів. Тож у наступному році нам потрібно об'єднати спільні зусилля разом з Міністерством фінансів, аби запустити внутрішній борговий ринок і використати максимально потенціал української економіки для фінансування бюджетного дефіциту", - сказав він.

Прогнози щодо економіки на 2023 рік

2 червня правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних.

21 липня, 8 вересня, 20 жовтня та 8 грудня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні.

Призначення Пишного головою НБУ

Верховна Рада 7 жовтня призначила головою Національного банку Андрія Пишного. Попередній голова Нацбанку Кирило Шевченко написав заяву про відставку 4 жовтня. Верховна Рада 6 жовтня проголосувала за звільнення Шевченка з посади голови Національного банку України. Того ж дня президент Володимир Зеленський подав проект постанови про призначення Пишного на посаду керівника НБУ.