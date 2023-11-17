Офіційний курс євро в понеділок складатиме 39,26 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 20 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,14 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 39,26 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,11/36,13 грн/дол., євро - 39,24/39,24 грн/євро.

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Курс валют в Україні - новини

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 17 листопада, подешевшав на 5 копійок – до 37,55 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,85 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках сьогодні курс гривні до долара становить 37,77 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), а євро – 40,80 грн/євро (курс продажу – 40,60 грн/євро).

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, найближчим часом головні характеристики валютного ринку майже не зміняться: різниця між курсами покупки та продажу на безготівковому ринку не перевищить 0,1 грн, коридор можливих коливань курсів на готівковому ринку буде в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро, а різниця між курсами покупки та продажу, а також поточні коливання на готівковому ринку не перевищать 0,3-0,5 грн.

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