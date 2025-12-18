Зазначається, що рішення російського суду буде оскаржено.

Російський суд зобов'язав підрозділ Raiffeisen Bank International AG виплатити 339 мільйонів євро (397 млн доларів). Рішення стосується збитків, заявлених компанією MKAO Rasperia Trading.

Видання Bloomberg пише, що загальна сума збитку, що підлягає виплаті Raiffeisen, перевищує 2,4 млрд євро. Банк зарезервує кошти на виплату за останнім рішенням суду в четвертому кварталі.

Rasperia, яка належала підсанкційному бізнесменові Олегу Дерипасці та володіє 24% акцій будівельної компанії Strabag SE, подала до суду на Strabag та її австрійських акціонерів через припинення виплати дивідендів у зв'язку з європейськими санкціями. Суд постановив, що збиток може бути стягнуто з російського дочірнього підприємства Raiffeisen, оскільки один з акціонерів Strabag є також найбільшим власником Raiffeisen.

Відео дня

Рішення російської влади фактично скоротить нерозподілений прибуток Raiffeisen у РФ, який зріс до більш ніж 5 млрд євро.

Raiffeisen заявив, що був несправедливо втягнутий у суперечку, і пообіцяв спробувати відшкодувати збитки через європейські суди. Банк заявив, що оскаржить вердикт.

Спроби Raiffeisen піти з Росії - головні новини

Raiffeisen - західний банк із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Однак він зазнає тиску з боку регулюючих органів та іноземних урядів, які вимагають від нього покинути Росію, як це зробили багато інших західних компаній.

RBI намагається згорнути свою діяльність у Росії. Однак, за словами людей, знайомих із ситуацією, російські регулятори не дозволяють Raiffeisen піти, оскільки він є однією з небагатьох точок доступу до міжнародної міжбанківської платіжної системи Swift.

Можливий продаж, ймовірно, призведе до західних санкцій проти банку і його власника, відрізавши його від світових ринків.

Вас також можуть зацікавити новини: