Курс гривні до євро зміцнився до 32,29 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 22 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,19 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлено на рівні 32,29 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

100 USD США - 2719,35 (18 червня - 2717,12);

100 EUR - 3228,82 (18 червня - 3244,24).

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Курс на міжбанку 18 червня

На міжбанківському валютному ринку України на 16.00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,20/27,22 грн/дол., до євро - на рівні 32,39/32,42 грн/євро.

Курс в попередній робочий день

Національний банк України на п'ятницю, 18 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,17 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій