Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації в Україні мають пройти влітку.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з головою Фонду державного майна Дмитром Сенніченком.
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"Перші аукціони в рамках" великої приватизації "мають пройти вже цього літа. Серед пріоритетних об'єктів: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Президент Готель" і перший київський машинобудівний завод "Більшовик", - написав він.
Велика приватизація: що відомо
- У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".
- Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.
- 29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.
- Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.
- Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.
- 31 березня 2021 року голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко повідомив про те, що перші аукціони великої приватизації відбудуться вже влітку.
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