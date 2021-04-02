Серед пріоритетних об'єктів для приватизації: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"," Президент Готель та завод "Більшовик".

Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації в Україні мають пройти влітку.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з головою Фонду державного майна Дмитром Сенніченком.

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"Перші аукціони в рамках" великої приватизації "мають пройти вже цього літа. Серед пріоритетних об'єктів: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Президент Готель" і перший київський машинобудівний завод "Більшовик", - написав він.

Велика приватизація: що відомо

У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.

Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

31 березня 2021 року голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко повідомив про те, що перші аукціони великої приватизації відбудуться вже влітку.

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Автор: Дмитро Шварц