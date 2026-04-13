Після поразки Орбана ЄС хоче розблокувати кредит для України на €90 млрд, – Bloomberg

Раніше Угорщина заблокувала 90 мільярдний європейський кредит для України.

Європейський Союз планує остаточно узгодити кредит для України на 90 мільярдів євро після поразки на виборах прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше блокував цей фінансовий пакет.

Видання Bloomberg пише, що Кіпр, який головує в ЄС на ротаційній основі та визначає багато політичних пріоритетів, винесе це питання на розгляд на засіданні послів країн блоку якомога швидше. Європейські лідери вже привітали лідера угорської опозиції Петера Мадяра, який переміг на нещодавніх виборах і пообіцяв тісніше співпрацювати з Євросоюзом.

"Ми будемо активно працювати разом, щоб побудувати сильну, безпечну і, перш за все, єдину Європу", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У Брюсселі очікують, що Угорщина швидко приєднається до вирішення низки старих питань. Офіційний представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус повідомив у понеділок, 13 квітня, що Берлін очікує швидкого розблокування допомоги Україні після виборів.

У свою чергу Мадяр заявив, що хоче повернути Угорщину до політичного "мейнстріму" ЄС. При цьому колишній союзник Орбана, який перейшов в опозицію лише два роки тому, залишається консерватором і поки що не розкрив, як саме він планує діяти щодо низки питань.

Передбачається, що його пріоритетами будуть швидке ухвалення антикорупційного законодавства, зміцнення незалежності судової влади Угорщини та забезпечення свободи медіа й академічної сфери.

На думку фахівців, Мадяр буде більш доброзичливим до України, що дозволить йому отримати фінансові преференції від Брюсселя. Водночас він не сказав, якою буде його позиція щодо кредиту для України, а також щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який Угорщина блокує вже кілька місяців.

Як би там не було, президент України Володимир Зеленський вже заявив, що "готовий до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності в Європі".

На початку лютого Євросоюз після тривалих дискусій щодо умов погодив механізм кредитування України на суму 90 мільярдів євро на наступні два роки. При цьому, 60 млрд євро хотіли спрямувати на військову допомогу, а ще 30 млрд євро – на покриття бюджетних витрат України. Відсотки за цим кредитом сплачуватиме ЄС. Погашення позики Україною передбачене лише після того, як Росія виплатить репарації.

Будапешт заблокувала 90 мільярдний кредит ЄС для України. У лютому посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичив цю суму для України, випустивши боргові зобов'язання, гарантовані бюджетом Євросоюзу.

