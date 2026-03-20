Немає плану 'Б': Макрон зробив заяву про кредит на €90 мільярдів для України

Надання Україні кредиту від Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро є одностайною домовленістю лідерів ЄС, досягнутою у грудні 2025 року – і ця домовленість має бути виконана. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон по завершенню саміту Європейської ради 19 березня, повідомляє "Європейська правда".

"Для мене немає плану "Б" (щодо позики на 90 млрд євро для України), бо план "А" має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради", – наголосив він.

Макрон подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що він погодився прийняти в Україні місію Європейського Союзу для надання технічної допомоги та фінансування ремонту нафтопроводу "Дружба", який постраждав від російських ударів.

"Одностайна домовленість Європейської ради від грудня минулого року щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро має бути дотримана та реалізована без зволікань, відповідно до принципів лояльної співпраці", – сказав президент Франції.

Він наголосив, що якщо глави держав та урядів погоджуються на рішення, воно має бути виконане.

"Інакше це певною мірою крах самого сенсу наших обмінів думками", – зауважив Макрон.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що попри блокування Угорщиною виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро, ці кошти будуть надані нашій державі "тим чи іншим чином".

Президент Єврпейської Ради Антоніу Кошта відстоює аналогічну позицію, бо лідери ЄС ще 18 грудня обговорили і погодили консенсусом надати Україні кредит обсягом 90 млрд євро.

За словами Кошти, сьогодні на саміті ЄС лідери країн-членів "взяли слово, щоб чітко засудити ставлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і щоб нагадати, що досягнута угода є угодою".

