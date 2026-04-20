Пенсії в Україні: держава сама шукатиме дані про трудовий стаж громадян

Пенсійний фонд має самостійно збирати дані про стаж із державних реєстрів, замість того, щоб вимагати їх у громадян.

Роботодавець відповідає лише за оцифрування трудової книжки, і ця процедура є його правом, а не обов’язком. Водночас інші документи, що підтверджують страховий стаж (дипломи, свідоцтва, довідки тощо), не підлягають автоматичному оцифруванню роботодавцем.

Як пише "Судово-юридична газета", впорядкування документів має ключове значення для майбутнього призначення пенсії. При цьому Верховна Рада 9 квітня 2026 року ухвалила законопроєкт №13705-д, який змінює підхід до підтвердження стажу.

"Відтепер держава бере на себе обов'язок самостійно шукати інформацію про стаж людини, замість того, щоб вимагати від неї десятки довідок. Головною причиною змін стала повномасштабна агресія РФ. Тисячі українців опинилися в ситуації, коли підтвердити свій трудовий шлях стало фізично неможливо", - ідеться у матеріалі.

Зокрема, багато підприємств та установ зруйновані, а їхні паперові архіви втрачені назавжди. Крім того, доступ до документів на тимчасово окупованих територіях заблокований, а громадяни, рятуючись від війни, часто не мали можливості вивезти свої трудові книжки.

Відтак Пенсійний фонд України має самостійно збирати дані про стаж із державних реєстрів, замість того, щоб вимагати їх у громадян. Якщо ж дані в реєстрах відсутні, особливо за періоди до впровадження персоніфікованого обліку, ПФУ зобов’язаний оперативно інформувати особу про це через особистий електронний кабінет на веб порталі електронних послуг.

"На ПФУ покладається обов’язок надавати допомогу у витребуванні документів та інформувати громадян про порядок підтвердження стажу через суд", - пише "Судово-юридична газета"

Закон також передбачає, що призначення або перерахунок пенсії може відбуватися не лише за зверненням особи, а й автоматично у визначених випадках. Дані з державних реєстрів вважаються достовірними і не потребують додаткових паперових підтверджень, а ПФУ заборонено вимагати дублюючі довідки.

Окремо врегульовано складні випадки підтвердження стажу до 1 липня 2000 року, коли електронного обліку ще не існувало. У разі втрати або відсутності документів (зокрема через війну) стаж може підтверджуватися наказами, зарплатними відомостями, трудовими договорами, банківськими виписками, показаннями свідків або рішенням суду.

