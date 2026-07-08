В Україні готують пенсійну реформу: кому підвищать мінімальну виплату до 6000 гривень

Урядова реформа фактично покликана перенести частину фінансової відповідальності на громадян.

Уряд пропонує повністю змінити принцип нарахування пенсій, відмовившись від застарілих формул. Якщо нові правила набудуть чинності, українських пенсіонерів умовно можна буде поділити на три категорії, розповів ТСН голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

Одержувачі мінімальних пенсій

За словами фахівця, найбільше у відсотковому вимірі виграють ті, хто зараз отримує від 3406 до 3458 гривень. Їхні виплати планують довести до гарантованого базового рівня – до 6000 грн, як пропонує уряд, або до 7300 грн, якщо буде підтримано варіант Верховної Ради.

Пенсіонери із середніми виплатами

Йдеться про громадян, які завдяки тривалому страховому стажу та офіційно високим доходам сьогодні отримують близько 7300 грн пенсії. За новою моделлю вони матимуть право не лише на базову виплату, а й на додаткову суму, розраховану за системою пенсійних балів.

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За попередніми оцінками експерта, після перерахунку їхня пенсія може зрости приблизно до 9500–11 000 грн, що дозволить зберегти різницю між виплатами залежно від трудового внеску.

Одержувачі найбільших пенсій

Найсуттєвіші зміни, за словами фахівця, торкнуться тих, хто розраховує на максимальні пенсійні виплати. Нині закон обмежує їхній розмір десятьма прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, що наразі становить 25 950 грн. Запропонована реформа скасовує прив'язку максимальної пенсії до цього показника. Надалі розмір виплат визначатиметься через систему пенсійних балів.

Водночас через існування верхньої межі нарахування ЄСВ – із зарплати не вище 15 мінімальних окладів (нині 129 705 грн) – за доходи понад цей рівень додаткові бали не нараховуватимуться. Уже призначені високі пенсії збережуться, однак більше не збільшуватимуться автоматично разом зі зростанням мінімальних виплат.

Пенсійна реформа – головні моменти

Ключове завдання реформи, за словами Забловського, полягає у відмові від нинішньої складної системи розрахунку пенсій, яку вважають недостатньо справедливою. За чинною моделлю громадяни з однаковим трудовим стажем і схожим рівнем заробітної плати відносно середньої по країні можуть отримувати суттєво різні пенсії лише через те, що вийшли на відпочинок із різницею у 10–15 років.

Причина полягає в тому, що розмір старих пенсій фактично залишався "замороженим" через використання застарілих показників середньої заробітної плати під час їхнього обчислення.

Після реформи пенсійна виплата складатиметься з двох основних компонентів:

Базова (солідарна) частина. Це гарантована державою фіксована виплата для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Її розмір не залежатиме від професії чи рівня заробітку в минулому. Страхова (бальна) частина. Це індивідуальна складова пенсії, яка визначатиметься за бальною системою. Її розмір залежатиме від тривалості страхового стажу та суми Єдиного соціального внеску (ЄСВ), сплаченого за працівника до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ). Чим довше людина офіційно працювала і чим більшими були її внески, тим вищою буде ця частина пенсійної виплати.

Якщо зарплата відповідала середній по країні, нараховуватиметься 10 балів на місяць. За заробіток, удвічі вищий за середній, людина отримуватиме 20 балів, тоді як за мінімальну зарплату – 3,5 бала.

Щороку під час ухвалення державного бюджету Кабінет Міністрів визначатиме актуальну грошову вартість одного пенсійного бала (наприклад, 30 грн).

Саме цей показник використовуватимуть для розрахунку виплат: загальну кількість балів, накопичених людиною за весь період роботи, множитимуть на чинну вартість бала. Такий механізм має забезпечити автоматичне осучаснення пенсій, призначених багато років тому, з урахуванням нинішнього рівня зарплат та інфляції.

Для українців, які вже отримують пенсію, передбачений ретроспективний перерахунок. Принцип залишиться аналогічним: якщо, приміром, у 2005 році людина отримувала середню по країні зарплату, за кожен місяць роботи їй умовно нарахують 10 пенсійних балів.

Після цього всі бали, зароблені протягом трудової діяльності, підсумують і помножать на актуальну вартість одного бала, яку уряд переглядатиме та затверджуватиме щороку.

Пенсія в Україні – останні новини

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що майбутня пенсійна реформа запровадить гарантований мінімальний рівень пенсійної виплати та скоротить розрив між мінімальними і максимальними пенсіями. За її словами, уряд пропонує поетапно перевести спеціальні пенсії до системи професійних пенсійних програм, а також стимулювати розвиток добровільних пенсійних накопичень.

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що першим етапом майбутньої пенсійної реформи стане запровадження базової виплати після досягнення визначеного віку. За його словами, ключове завдання цього механізму – скоротити рівень бідності серед людей похилого віку, які через низькі заробітки протягом трудового життя сьогодні отримують пенсії, що не забезпечують навіть базових потреб.

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