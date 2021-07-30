Кабінет міністрів України опублікував постанову про тарифах на електричну енергію для населення, які діятимуть з 1 серпня.
Постанова опублікована на сайті уряду.
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Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.
Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.
Документ був прийнятий з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСЗ.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- 28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.
- Також Зеленський додав, що РНБО на найближчому засіданні розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.
- 29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСЗ передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.
- Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.