Окрім того, податкові надходження зменшилися майже на половину.

Митні надходження України на сьогодні складають 20% від довоєнних показників, а податкові - більш ніж половину.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"По митниці ми в середньому збираємо лише 20% довоєнних надходжень. По податковій ситуація також не проста, але там більш ніж половину довоєнних надходжень збираємо. Це об’єктивна реальність, ми маємо з неї виходити", - сказав він.

За словами міністра, основними джерелами видатків держбюджету на сьогодні є військові облігації, міжнародні запозичення та грантова допомога.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів дозволив відтерміновувати митні платежі під час ввезення в Україну деяких ліків, харчових продуктів та товарів військового призначення.

Водночас, за словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, жодної катастрофи з наповненням державного бюджету в Україні на цей час немає.

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