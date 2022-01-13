Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

Головне управління Державної податкової служби в Києві просить Окружний адміністративний суд Києва стягнути понад 200 тисяч гривень податкового боргу з голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Про це повідомили у прес-службі суду.

Позивач - Головне управління ДПС у Києві, відповідач - Віталій Шабунін.

У позовних вимогах ДПС просить суд ухвалити рішення про стягнення з банківських рахунків Шабуніна 227 437 гривень, які дорівнюють податковому боргу.

Читайте такожПодатки заднім числом: Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять квартируНаразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

Сам Шабунін наразі утримується від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть запровадити масові перевірки не тільки доходів, а й витрат громадян. Контроль доходів громадян буде мати сенс тільки при введенні контролю витрат.

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