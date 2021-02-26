Своїми заявами ЦПК дискредитує не лише членів комісії, але й Верховну Раду в цілому.

Представники ГО «Центр протидії корупції», зокрема його голова правління Віталій Шабунін і виконавчий директор Дар'я Каленюк висувають безпідставні звинувачення, спрямовані на дискредитацію членів конкурсної комісії з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за квотою Верховної Ради.

Про це ідеться в матеріалі інформаційного агентства УНТ.

«Активісти вважають великою проблемою сімох членів комісії, обраних ВР України (Коваль К., Бусол О., Гуджал А., Соболь Є., Романюк Б., Навроцький В., Дрозд О.), хоча й не пояснюють, чим вони такі погані, і прилюдно висувають стосовно них передчасні або марні підозри», - йдеться в публікації.

Зокрема видання звертає увагу, що Каленюк і Шабунін вдаються до маніпулятивних тверджень на кшталт того, що члени комісії за квотою «очевидно намагатимуться затягувати процес або маніпулювати під час нього», вдаватимуться до «синхронного завищення балів» і т.д. При цьому будь-яких аргументів на користь таких тверджень вони не наводять.

Більше того, своїми заявами вони дискредитують не лише членів комісії, але й Верховну Раду в цілому.

«Ухвалені Верховною Радою кандидати не відповідають нормам закону про прокуратуру в плані досвіду й доброчесності,», - наводить видання слова Каленюк.

При цьому виходячи з біографій самих Шабуніна і Каленюк, ніякого практичного досвіду боротьби з корупцією так, само як і розуміння хто може бути керівником САП.

Видання нагадує, що в 2015 році Шабунін сам входив до складу конкурсної комісії, яка обрала головою САП Назара Холодницького. Репутація якого з рештою виявилася більше ніж сумнівною.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН