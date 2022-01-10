В Україні можуть запровадити масові перевірки не тільки доходів, а й витрат громадян.
Про це, як йдеться в матеріалі Страна.uа, заявив банківський юрист Олександр Ярецький.
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За словами експерта, контроль доходів громадян буде мати сенс тільки при введенні контролю витрат.
"У списку (доходів, які, нібито, можуть почати посилено перевіряти), переважно доходи, які або і так є офіційними (як, наприклад, доходи від банківських депозитів), або які дуже складно довести. Тому все це має сенс, якщо введуть контроль витрат. Саме в цьому суть непрямих методів. Коли людина має витрати що не відповідають рівню доходів і активів. І, коли спробує їх обґрунтувати, то перераховані вище доходи можуть бути перевірені. Але як можна обґрунтувати дохід, наприклад, від самозайнятої діяльності, якщо людина ніколи не була зареєстрована як самозайнята особа або не декларувала цей дохід. А якщо декларувала, то що там можна перевіряти? Тобто, питань насправді багато", - каже Ярецький.
Водночас, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев назвав чутки про перевірки "маячнею малограмотних провокаторів".
"Всім перукарям раджу не читати радянських газет, розслабитися і продовжувати стригти. Бажано рівно", - зазначив Гетманцев.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування.
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
- Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
- 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.
- 8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.