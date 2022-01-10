За словами експерта, контроль доходів громадян буде мати сенс тільки при введенні контролю витрат.

В Україні можуть запровадити масові перевірки не тільки доходів, а й витрат громадян.

Про це, як йдеться в матеріалі Страна.uа, заявив банківський юрист Олександр Ярецький.

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За словами експерта, контроль доходів громадян буде мати сенс тільки при введенні контролю витрат.

"У списку (доходів, які, нібито, можуть почати посилено перевіряти), переважно доходи, які або і так є офіційними (як, наприклад, доходи від банківських депозитів), або які дуже складно довести. Тому все це має сенс, якщо введуть контроль витрат. Саме в цьому суть непрямих методів. Коли людина має витрати що не відповідають рівню доходів і активів. І, коли спробує їх обґрунтувати, то перераховані вище доходи можуть бути перевірені. Але як можна обґрунтувати дохід, наприклад, від самозайнятої діяльності, якщо людина ніколи не була зареєстрована як самозайнята особа або не декларувала цей дохід. А якщо декларувала, то що там можна перевіряти? Тобто, питань насправді багато", - каже Ярецький.

Водночас, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев назвав чутки про перевірки "маячнею малограмотних провокаторів".

"Всім перукарям раджу не читати радянських газет, розслабитися і продовжувати стригти. Бажано рівно", - зазначив Гетманцев.

Добровільне одноразове декларування: