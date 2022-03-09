Переважна більшість соцвиплат в нашій країні здійснюється у безготівковій формі, зазначили у Державній податковій службі.

Представники бізнесу, які провадять діяльність у сфері продажу товарів та послуг, мають забезпечити громадянам можливість розраховуватися безготівково.

Про це повідомляється на офіційній сторінці у Telegram Державної податкової служби (ДПС).

"ДПС звертає увагу суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг, на обов’язок забезпечити можливість споживачам здійснювати розрахунки у безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що переважна більшість пенсійних виплат та виплат заробітної плати, соціальних виплат в Україні здійснюється у безготівковій формі - перерахуванням коштів на платіжні засоби (платіжні картки).

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада проголосувала за запровадження на українській території воєнного стану.

Державний "Ощадбанк" у зв’язку із введенням воєнного стану запровадив для клієнтів-фізичних осіб кредитні канікули з 1 березня по 31 травня 2022 року.

В Офісі президента закликали громадян України розраховуватись по можливості банківськими картками, а не готівкою, оскільки зараз готівку складно перевозити країною.

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