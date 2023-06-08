Прямі збитки інфраструктури України від війни становлять біля 140 млрд доларів.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков заявив, що половину фінансування відбудови України через війну мають покрити заарештовані активи країни-агресора Росії.

Як він повідомив під час заходу "Діалоги про відновлення України", половина фінансування відбудови має відбуватись за заморожені російські кошти Центрального банку Російської Федерації. Далі 25 відсотків - це кошти партнерів через різні механізми та ще 25 відсотків - це державне фінансування України.

"Цивілізований світ врешті-решт розробляє і рухається в напрямок репарації, в напрямок використання заарештованих активів Російської Федерації. Основна відбудова буде відбуватися за рахунок саме цих коштів", - сказав Кубраков.

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За його словами, прямі збитки інфраструктури України від війни становлять 130-140 млрд доларів. А якщо рахувати не тільки прямі збитки інфраструктури, а збитки економіки, бізнесу загалом, то ця цифра вже давно дорівнює більше 300 млрд доларів.

Віце-прем’єр-міністр також заявив, "що найкритичніші речі в Україні, за умови нормального фінансування можна відновити за два-три роки".

"Якщо говорити взагалі про економіку, то я думаю, що як тільки буде запущена нормальна логістика, як тільки не буде проблем з електропостачанням і багато ще різних "але" в іншій площині, то бізнес здатен за два роки вийти на показники, які були до війни", - вважає Кубраков.

Відновлення України після війни

За оцінками Світового банку, Україні для відновлення буде потрібно не менше 411 мільярдів доларів.

Ця цифра була отримана в результаті спільної оцінки банку, уряду України, Європейської Комісії та організації Об'єднаних Націй. Озвучена сума в 2,6 рази перевищує ВВП України за 2022 рік.

Оцінка також показала, що вторгнення занурило 7,1 мільйона людей у бідність і змінило 15-річний прогрес у розвитку.

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