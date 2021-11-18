Шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву сторінку сайту і заповнити особисті дані та реквізити банківських карт.

"ПриватБанк" попередив українців про появу нової схеми шахрайства під виглядом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

Як повідомила прес-служба банку, за даними фахівців, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву сторінку сайту і заповнити особисті дані та реквізити банківських карт.

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"ПриватБанк просить своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв та не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації або виплати. Також в жодному разі не можна вводити свої особисті дані або дані платіжних карт на підроблених сайтах або мобільних сервісах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що банк звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.

Гроші за вакцинацію:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антикоагулянтної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" за 1 тис. грн в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів й т.ін. або купити квитки для подорожей всередині країни.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Автор: Катерина Жирій