НБУ змінює правила оплат картками: що це означає для українців

Зміни мають допомогти боротися з міскодингом та тіньовими операціями.

Національний банк України змінює правила роботи з платіжними картками та онлайн-оплатами, щоб зробити платежі прозорішими й ускладнити шахрайські схеми, повідомила пресслужба регулятора.

Зокрема, банки та платіжні сервіси будуть зобов’язані передавати більше інформації про отримувачів коштів, а в квитанціях з’явиться більше деталей про платіж.

Головні зміни:

Відео дня

у платіжних даних тепер мають вказуватися реквізити продавця або отримувача коштів – для компаній це код ЄДРПОУ, а для ФОПів – податковий номер;

у квитанціях обов’язково зазначатимуться сума комісії, призначення платежу та код категорії продавця (МСС);

під час онлайн-оплати користувача повинні заздалегідь інформувати, через яку фінансову установу проходить платіж.

Також НБУ чітко врегулював, коли послуги еквайрингу можуть надаватися фізособам. Це стосується, зокрема, волонтерських зборів, чайових у закладах та продажу товарів через онлайн-платформи. Такі послуги зможуть отримувати офіційно зареєстровані волонтери та люди, які співпрацюють із бізнесом за договором (наприклад, фізичні особи, які продають вживані товари на цифрових платформах, та офіціанти).

У Нацбанку пояснюють, що зміни мають допомогти боротися з "міскодингом" – ситуаціями, коли продавці підміняють категорію своєї діяльності для обходу правил чи комісій, а також знизити рівень тіньових операцій.

"У підсумку це підвищить прозорість розрахунків, сприятиме розвитку цифрових сервісів, зниженню рівня тінізації підприємницької діяльності та посиленню довіри до платіжної інфраструктури", - наголошує регулятор.

Нові норми набирають чинності з 20 травня 2026 року. Банки та платіжні сервіси матимуть шість місяців, щоб привести свою роботу у відповідність до нових вимог.

Банківські перекази – останні новини

Про нові правила платіжних операцій стало відомо ще в березні 2025 року, коли проєкт відповідної постанови було опубліковано на сайті регулятора. Зокрема, нові правила передбачали, що перекази коштів стануть більш прозорими через зобов’язання банків надавати клієнтам інформацію про кінцевих учасників транзакції.

У травні стало відомо про майбутнє посилення обмежень на банківські перекази для деяких категорій підприємців. Нововведення торкнуться новостворених та неактивних ФОПів, а також нових і неактивних юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: