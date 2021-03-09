Фонд державного майна за минулий тиждень отримав понад 175 мільйонів гривень від приватизації спиртзаводів державного підприємства "Укрспирт".
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Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
"Минулого тижня були приватизовані ще 2 об'єкти спиртової галузі", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 4 березня відбувся аукціон з продажу Вишняківського спиртзаводу в Полтавській області. Стартова ціна об'єкта під час торгів зросла в 4,8 раза - до 101,2 мільйона гривень.
Також 5 березня був приватизований Тхорівський спиртзавод на Київщині, ціна якого під час аукціону зросла в 3,5 раза - до 75 мільйонів гривень.
"Приватизація цих активів є частиною демонополізації спиртової галузі, яка стартувала у 2020 році. За результатами прозорих аукціонів державний бюджет має отримати близько мільярда гривень", - підкреслює Мінекономіки.
Що цьому передувало
- У 2020 році Фонд державного майна провів 20 успішних аукціонів з приватизації спиртзаводів екс-монополіста спиртової галузі ДП "Укрспирт".
- 3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.
- Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.
- Уряд планує завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.
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