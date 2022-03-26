Вже розпочато фінансування пенсій за квітень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у шести областях на суму 8,8 млрд грн.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень. Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень", - зазначив Шмигаль.

За його словами, 25 березня було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях - кошти вже перераховані в банки.

"26 березня авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. 27 березня – в Київську", - розповів прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, особи, що входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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